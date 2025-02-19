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19 февраля, 10:30

Наука

Астрономы сообщили о приближении к Земле астероида размером с футбольное поле

Астрономы сообщили о приближении к Земле астероида размером с футбольное поле

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К Земле летит астероид размером с футбольное поле. Вероятность того, что он столкнется с Землей продолжает расти, говорят астрономы. В настоящее время она достигает 3,1% – это самый высокий риск за всю историю наблюдений.

При самом пессимистичном прогнозе катастрофа произойдет в 2032 году. Энергии от удара хватит, чтобы уничтожить целый мегаполис.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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