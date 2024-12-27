Зонд NASA совершил рекордно близкий пролет над Солнцем

Фото: nasa.gov

Американский межпланетный зонд Parker Solar пролетел над Солнцем на рекордно близком расстоянии – всего 6,1 миллиона километров, передает NASA.

"После рекордно близкого сближения с Солнцем зонд Parker Solar NASA передал на Землю сигнал, указывающий на то, что он в хорошем состоянии и функционирует нормально", – сообщили в управлении.

Во время сближения зонд выполнял полет в автономном режиме и находился вне зоны связи с центром управления на Земле.

Цель миссии Parker Solar, который запустили 12 августа 2018 года, – изучить солнечные бури. В рамках миссии исследователи планируют получить данные о корональных выбросах плазмы. Предполагается, что эта информация позволит предсказывать солнечные бури.

Ранее астрономы из Британии зафиксировали одну из самых мощных в истории ударных звуковых волн, которая когда-либо доходила до нашей планеты из глубин космоса. Эта волна была вызвана столкновением одной из галактик со своими четырьмя соседями.

По подсчетам ученых, столкновение случилось в группе галактик под названием Квинтет Стефана в 290 миллионах световых лет от Земли. Так, одна из галактик – NGC 7318b – врезалась в четыре других на скорости в 3,2 миллиона километров в час. Таким образом она создала крайне мощный ударный фронт, который похож на звуковой удар реактивного истребителя.