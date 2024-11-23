MNRAS: ударная звуковая волна от столкновения пяти галактик дошла до Земли

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Астрономы из Великобритании зафиксировали одну из самых мощных в истории ударных звуковых волн, которая когда-либо доходила до нашей планеты из глубин космоса. Эта волна была вызвана столкновением одной из галактик со своими четырьмя соседями. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По подсчетам ученых, столкновение случилось в группе галактик под названием Квинтет Стефана в 290 миллионах световых лет от Земли. Так, одна из галактик – NGC 7318b – врезалась в четыре других на скорости в 3,2 миллиона километров в час. Таким образом она создала крайне мощный ударный фронт, который похож на звуковой удар реактивного истребителя.

Астрофизик из Университета Хартфордшира Марина Арнаудова рассказала, что по сути NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом галактика снова активировала плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах.

Произошедшее является редким шансом для человечества увидеть сложное сочетание столкнувшихся галактик, добавила специалист. Это даст ученым ценную информация для понимания о формировании тех галактик, которые мы видим сегодня и можем наблюдать в будущем.

Ранее телескопы "Хаббл" и "Джеймс Уэбб" NASA зафиксировали сближение и столкновение спиральных галактик NGC 2936 и NGC 2937. В космическом агентстве отметили, что столкнувшиеся галактики расположены в созвездии Гидры и удалены на 23 миллиона световых лет.

В данный момент галактики, включающие в себя множество планет, находятся в процессе гравитационного взаимодействия. По словам ученых, расстояние между ними сокращается. В итоге галактики станут единым целым, однако этот процесс займет миллиард лет.