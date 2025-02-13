Путин наградил почетной грамотой сотрудников атомной отрасли

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Владимир Путин наградил почетной грамотой сотрудников российской атомной отрасли. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте.

Согласно документу, почетной грамоты удостоены старший электромеханик в группе судов с ядерными энергетическими установками предприятия "Росатомфлот" (Мурманская область) Павел Кириченко, капитан-наставник (главный штурман) отдела безопасности мореплавания "Росатомфлота" Алексей Юдинцев, электросварщик ручной сварки филиала АО "Энергоспецмонтаж" МСУ-5 (Курская область) Роман Паршинцев.

Также российский лидер объявил благодарность работникам предприятий и организаций атомной отрасли России. В их числе оказались электросварщик ручной сварки филиала АО "Энергоспецмонтаж" в Бангладеш Николай Баранов, директор по строительству Курской АЭС-2 – директор филиала АО "Атомстройэкспорт" Дмитрий Приймак, старший помощник капитана в группе судов с ядерными энергетическими установками "Росатомфлота" Марина Старовойтова.

Помимо этого, Путин отметил работу в области информирования граждан и СМИ о работе отечественной атомной отрасли. Благодарность объявлена замдиректора – начальнику отдела департамента коммуникаций "Росатома" Константину Рудеру.

Ранее глава государства объявил своим указом благодарность дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Карине (Хадижат). Ее имя числится в разделе "За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную дружбу".

До этого Путин посмертно присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову. Он удостоен звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.