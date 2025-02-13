Путин объявил благодарность дочери Кадырова

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Владимир Путин объявил благодарность дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Карине (Хадижат). Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте.

Имя Кадыровой находится в разделе "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу".

Ранее российский президент наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Он отмечен наградой за вклад в развитие обороноспособности России, укрепление российской государственности, а также за достижения в социально-экономическом развитии Чечни.

До этого сын Кадырова Эли был удостоен медали "За заслуги перед Чеченской Республикой". Молодой человек является гендиректором спортивного клуба "АХМАТ" и президентом Федерации бокса республики.