Путин присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморья посмертно

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Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову. Соответствующий документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе президента уточняется, что Ефремов удостоился этого звания за мужество и героизм, которые он проявил, исполняя гражданский долг.

Вместе с тем также посмертно российский лидер наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр", которые погибли в Курской области вместе с вице-губернатором Приморья.

О смерти экс-командира приморского добровольческого отряда "Тигр" и замгубернатора Приморского края Ефремова стало известно 2 февраля. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, это произошло, когда он возвращался с боевого задания.

Отряд "Тигр", первым командиром которого стал Ефремов, был организован в июне 2022 года. Уже в марте 2024 года он возглавил внутриполитический блок правительства Приморского края. Тогда же было подписано постановление о его назначении на должность вице-губернатора региона.

Комментируя сообщение о его гибели, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Ефремова героем, отметив его вклад в формирование батальона.

