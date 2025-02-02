Замгубернатора Приморского края Ефремов погиб в зоне СВО

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Бывший командир приморского добровольческого отряда "Тигр" и замгубернатора Приморского края Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания. Этой новостью поделился губернатор региона Олег Кожемяко, опубликовав пост в своем телеграм-канале.

Глава края назвал Ефремова незаурядным человеком с большим добрым сердцем, а также подчеркнул, что он был отзывчивым, волевым командиром и организатором.

"Память об этом светлом человеке с доброй улыбкой, широкой большой душой всегда останется в наших сердцах", – сказал Кожемяко в своем видеообращении.

Отряд "Тигр", первым командиром которого стал Ефремов, был организован в июне 2022 года. Уже в марте 2024 года он возглавил внутриполитический блок правительства Приморского края. Тогда же было подписано постановление о его назначении на должность вице-губернатора региона.

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