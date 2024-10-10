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10 октября, 13:19

Происшествия

Алаудинов заявил о гибели штурмовика "Ахмата"

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Киллер" погиб во время боев в зоне СВО. Об этом сообщил командир спецназа, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

"Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал. Пусть Аллах примет твою шахаду", – написал он, воздержавшись от подробностей.

К публикации Алаудинов также прикрепил видеоролик с архивными кадрами солдата. На них видно, что "Киллер" в обмундировании едет в сопровождении других бойцов.

Между тем потери ВСУ на курском направлении, где бои продолжаются с 6 августа, уже превысили 21 350 военнослужащих. За время боев на этом направлении украинская армия также потеряла 136 танков, 66 боевых машин пехоты и 891 боевую бронированную машину.

Вместе с тем Алаудинов рассказал о продвижении бойцов отряда "Каштан" спецназа "Ахмат" на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области. По его словам, российским военнослужащим удалось взять участок, уничтожив занимавшее его подразделение ВСУ.

ВС РФ продолжают активные боевые действия против ВСУ под Курском

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