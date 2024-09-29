Алаудинов: ВСУ выжигают поля в Курской области, пытаясь навредить населению

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Украинские солдаты выжигают поля в Курской области в попытке навредить мирным жителям, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

"Максимально пытаются навредить и населению, и в принципе за счет того, что они выжигают поля, они пытаются, если там есть наши подразделения, им навредить... Пытаются выжечь все, что можно и нельзя, наверное", – приводит его слова РИА Новости.

Однако Алаудинов подчеркнул, что эти действия ВСУ не помогают им изменить ситуацию. Он считает, что российские подразделения, стойко стоящие и уничтожающие противника, не дают украинской армии покоя.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 18 560 военнослужащих и 133 танка. Украинские войска также лишились 64 боевых машин пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин и 550 автомобилей.