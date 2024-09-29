Алаудинов рассказал о мошенниках, представлявшихся бойцами "Ахмата"

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Мошенники, представляясь бойцами спецназа "Ахмат", долгое время обманывали россиян и купили на их средства дорогой автомобиль. Об этом сообщил в своем телеграм-канале командир "Ахмата", замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, злоумышленники под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи продавали россиянам различное техническое оборудование.

Алаудинов подчеркнул, что эти лица не имеют никакого отношения к "Ахмату". Данный спецназ является одним из самых обеспеченных воинских подразделений МО РФ, добавил он.

"Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией – ни напрямую, ни опосредованно. Использование наименования подразделения в торговых целях кем бы то ни было будет пресекаться самым жестким образом", – написал генерал-майор.

Ранее Алаудинов прокомментировал информацию о своем якобы попадании в плен, заявив, что не знает о такой ситуации. Он отметил, что на слухи не стоит отвечать. Командир спецназа добавил, что относится к тем, кто не обращает внимание на пустые разговоры.

В феврале россиян предупреждали о новой схеме мошенников, которые рассылали потенциальным жертвам письма о так называемом "налоге на СВО". Так, россиянам на почту приходили письма якобы от банков, в которых указывают, что скоро с их счетов спишут "налог на спецоперацию".