Алаудинов заявил, что не знает о своем якобы попадании в плен

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Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов пошутил над информацией о своем якобы попадании в плен и заявил, что не знает о такой ситуации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Тут оказывается в интернете меня сегодня взяли в плен, я не в курсе этого просто", – указал он.

Алаудинов отметил, что на слухи не стоит отвечать. Командир спецназа добавил, что относится к тем, кто не обращает внимание на пустые разговоры.

Ранее Алаудинов сообщил, что бойцам отряда "Каштан" спецназа "Ахмат" удалось продвинуться на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области. Он добавил, что вражеские солдаты пытались занять опорный пункт 810-й бригады морпехов, однако были уничтожены.

Кроме того, по словам командира "Ахмата", ВСУ завели на курское направление новые подразделения – беспилотные отряды. Новые формирования ВСУ пытаются закрепиться на участках. Алаудинов добавил, что в ближайшие дни российские силы сделают все необходимое, чтобы эти украинские отряды осознали, что "оказались не в радужном месте".

