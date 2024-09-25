Алаудинов заявил о новых беспилотных отрядах ВСУ в Курской области

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Украинские войска завели на курское направление новые подразделения – беспилотные отряды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, новые формирования ВСУ пытаются закрепиться на участках. Алаудинов добавил, что в ближайшие дни российские силы сделают все необходимое, чтобы эти украинские отряды осознали, что "оказались не в радужном месте".

Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По данным на 24 сентября, потери украинских подразделений с начала боевых действий в Курской области составили более 16,7 тысячи человек. Кроме того, ВСУ потеряли контроль над 12 из захваченных ими населенных пунктов в российском регионе.