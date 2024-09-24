Алаудинов заявил о потере ВСУ 12 из захваченных населенных пунктов в Курской области

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над 12 из захваченных ими населенных пунктов на территории Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

Генерал-майор подчеркнул, что украинская сторона понесла большие потери.

"(Противник. – Прим. ред.) пытается каким-то образом удержаться на тех участках, которые он уже взял. Из того, что он взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов. Потихоньку делаем свою работу, двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом общие потери ВСУ за время ведения боевых действий на курском направлении составили более 16,7 тысячи человек, включая 360 военных за сутки. Вместе с тем украинские войска лишились 61 боевой машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 809 боевых бронированных машин, 508 автомобилей и 136 артиллерийских орудий.