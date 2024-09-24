Алаудинов заявил о наличии доказательств создания ВСУ концлагерей в Курской области

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У России есть доказательства создания Вооруженными силами Украины (ВСУ) концлагерей для жителей Курской области. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live".

По его словам, имеются в том числе видеоотчеты расстрела мирных жителей региона.

"Да, есть бабушки, дедушки, которых они оставляют, – есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся", – сказал Алаудинов.

Ранее в российском МИД заявили о создании ВСУ подобия концентрационных лагерей в Курской области. По данным ведомства, туда сгоняли мирных жителей, которые не захотели или не смогли покинуть территорию. Такие выводы были сделаны на основе многочисленных свидетельств от очевидцев и информации штаба Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что у России имеются многочисленные данные свидетелей о создании концлагерей. При этом правоохранители продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области, уточнила дипломат.

Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа, там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. По последним данным, потери ВСУ с начала боев на курском направлении составили более 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.