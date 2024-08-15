Россиянам начали рассылать предложения о вывозе родных за деньги из-под Курска

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Россиянам начали рассылать предложения о вывозе родных из-под Курска за вознаграждение, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на военного волонтера Романа Алехина.

По его данным, в объявлениях некие граждане заверяют, что могли бы вывезти людей из обстреливаемых населенных пунктов. Например, вывезти людей из города Суджа они готовы за 30 тысяч рублей.

Алехин предупредил, что это могут быть мошенники либо даже "хуже". По его мнению, такая помощь может привести к захвату в заложники родственников и требованию выкупа. Волонтер обратил внимание, что те, кто действительно хочет помочь, как и официальные организации, деньги не берут.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Курскую область атаковали военнослужащие различных подразделений Украины, включая 22-ю отдельную мехбригаду и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. В связи с этим фигурантами дела стали командиры этих частей – Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, которых подозревают в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

Боестолкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера, а также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Власти Курской области уже сообщили об успешной блокировке ВСУ в регионе. На вечер 12 августа под контролем украинских формирований оставались 28 населенных пунктов области, а общие потери на этом направлении составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Однако из-за атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. При этом большинство жителей приграничных районов Курской области были временно отселены в безопасные места. Так, в 11 российских регионах для граждан развернуты 143 пункта временного размещения, где находятся около 8 тысяч человек, среди которых более 2,5 тысячи детей.

