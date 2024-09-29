ВСУ потеряли свыше 18,5 тыс военных за время боевых действий в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 18 560 военнослужащих и 133 танка за все время боевых действий на курском направлении, сообищла пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, украинские войска лишились 64 боевых машин пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин, а также 550 автомобилей. Российские войска уничтожили 146 артиллерийских орудий, 32 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых оказалось восемь HIMARS и шесть MLRS, произведенных в США.

Вместе с тем были уничтожены 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, и 38 станций РЭБ. Также украинские боевики лишились 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО и 18 единиц инженерной и другой техники. При этом 11 из них оказались инженерными машинами разграждения. Кроме того, ВСУ потеряли установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Между тем бойцам отряда "Каштан" спецназа "Ахмат" удалось продвинуться на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, заявил командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.