Краеведческий музей в Курской области разрушен ракетным ударом

Фото: vk.com/Министерство по гос охране ОКН Курской области

Глушковский краеведческий музей в Курской области был разрушен в результате ракетного удара ВСУ. Музей находился примерно в 10 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщило региональное министерство по госохране объектов культурного наследия.

"В результате действий противника в Глушковском районе произошло прямое попадание на территорию выявленного объекта культурного наследия "Здание больницы Терещенко", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что музей находился в здании XIX века, где также была расположена детская школа искусств.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, а также действует режим КТО.

За время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 18 130 военнослужащих и 132 танка.