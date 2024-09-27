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Школы Курска и Курчатова перейдут на очно-дистанционный формат обучения с 1 октября. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

В течение сентября в целях обеспечения безопасности детей и педагогов во всех учреждениях этих городов были выделены безопасные зоны или заглубленные укрытия. В настоящий период продолжается оклейка окон бронированной пленкой и укрепление мешками с песком, отметил глава области.

Вместе с тем родители или законные представители имеют возможность перевести ребенка полностью на дистанционный формат обучения, обратил внимание Смирнов. Для этого они должны будут направить директору образовательного учреждения соответствующее заявление.

Кроме того, в смешанном формате будут работать и учреждения дополнительного образования Курска и Курчатова.

Вместе с тем в настоящее время учебный процесс ведется в дистанционном формате в образовательных организациях 9 отселенных муниципальных образований Курской области. Условия для их работы предоставляются школами-шефами столицы региона.

Ранее правительство России дополнительно выделило 6,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим жителям в Курской области, лишившимся имущества первой необходимости. В результате выплаты составят по 150 тысяч рублей на человека.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.