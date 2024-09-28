ВСУ потеряли свыше 18 тыс военных за время боевых действий в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 18 130 военнослужащих и 132 танка за все время боевых действий на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, украинские военные лишились 64 боевых машин пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевых бронированных машин, а также 541 автомобиля. Также российские войска уничтожили 145 артиллерийских орудий и 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня. Среди них оказалось восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Вместе с тем ВСУ потеряли 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин и 37 станций РЭБ. Также под удар российских военных попали 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО и 18 единиц инженерной и другой техники, 11 из которых составили инженерные машины разграждения. Украинские войска также лишились установки разминирования УР-77 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Между тем бойцам отряда "Каштан" спецназа "Ахмат" удалось продвинуться на один километр на участке Нижней Паровой в Курской области, заявил командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.