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27 сентября, 17:17

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Politico: Байден усомнился в решении Зеленского атаковать Курскую область

Байден усомнился в правильности решения Зеленского атаковать Курскую область – СМИ

Фото: 123RF/americanspirit

Президент США Джо Байден и его советники ставят под сомнение правильность решения украинского лидера Владимира Зеленского атаковать Курскую область. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что Белый дом "беспокоится о долгосрочной траектории конфликта". Байден же, в свою очередь, с некоторым сомнением относится к "плану победы" Зеленского, который тот представил ему в ходе визита в США 26 сентября.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал план Зеленского набором инициатив, который Вашингтону и Киеву предстоит изучить в ближайшие недели.

Он добавил, что в следующем месяце Байден проведет с Зеленским встречу в Германии, где они в том числе обсудят этот план.

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