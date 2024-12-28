Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне СВО

Фото: iz.ru

Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев скончался в зоне спецоперации от удара БПЛА.

"Максим отправился на передовую в Донбасс осенью 2022 года добровольцем, а о телевизионной работе напоминал только присвоенный однополчанами позывной "Диктор", – говорится в сюжете "Известий".

Отмечается, что Елисеев служил связистом в части, которая дислоцировалась в ЛНР на харьковском направлении. Несколько дней назад он отправил в редакцию свое последнее видео, которое записал на привале перед выдвижением на боевое задание.

Ранее штурмовик спецназа "Ахмат" с позывным "Киллер" погиб во время боев в зоне СВО. Об этом сообщил командир спецназа, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

