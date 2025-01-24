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24 января, 17:20

Спорт

Российский гандболист Кожевников погиб в зоне СВО

Фото: permmedvedi-handball.ru

Российский гандболист Илья Кожевников погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом команда спортсмена сообщила в телеграм-канале.

Отмечается, что парень был трудолюбивым и хорошим человеком.

"А еще он был отличным вратарем своей команды, вместе с которым мы переживали поражения и радовались победам", – говорится в публикации.

В сообщении не уточняется, где именно погиб Кожевников. Ему было 28 лет. Спортсмен выступал за команды "Медведи-ГИПУ" и "Пермские медведи – Академия".

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