Певец и ветеран войны в Афганистане Стас Юрко погиб в зоне СВО

Фото: komitet92.su

Исполнитель военно-патриотических песен и ветеран боевых действий в Афганистане Стас Юрко погиб в зоне проведения СВО. Ему был 61 год, сообщается на сайте комитета по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ.

При этом обстоятельства его смерти не уточняются.

Певец не являлся профессиональным артистом, по своей первой профессии он был радиомонтажником, по второй – юристом, а по третьей – специалистом по государственному и муниципальному управлению. Службу в Афганистане он проходил с декабря 1981 по ноябрь 1983 года в 56-м десантно-штурмовом батальоне в Кандагаре.

В 1988 году Стас Юрко стал лауреатом всесоюзного конкурса "Когда поют солдаты". Спустя год он удостоился гран-при на Международном студенческом фестивале в болгарском Пловдиве. Артист принимал участие в фестивалях и записывал альбомы.

Вместе с тем он возглавлял логистическую компанию и увлекался боевыми искусствами. В зону проведения спецоперации Юрко отправился добровольно.

