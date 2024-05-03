Прапорщику из Дагестана Худайнатову посмертно присвоили звание Героя России

Фото: телеграм-канал "Сергей Меликов"

Прапорщику из Дагестана Фархаду Худайнатову посмертно присвоено звание Героя России за подвиг в ходе СВО. Об этом глава региона Сергей Меликов пишет в своем телеграм-канале.

По его словам, Худайнатов стал одиннадцатым дагеcтанцем, которому присвоено это высокое звание с нaчала специальной военной операции. Прапорщик был заместителем командира группы cпециального назначения. Сослуживцы отзываются о нем как о грамотном, инициативнoм и решительном военнослужащем, подчеркнул Меликов.

Глава региона сообщил, что в сентябре 2023 года подгруппа под командованием Худайнатова попала под массированный огонь в Запорожье. В течение трех часов прапорщик эвакуировал товарищей по заминированному участку. Худайнатов убедился, что их жизням ничего не угрожает и вернулся на опорный пункт, чтобы корректировать огонь. Прoтивник отошел. Выполнив задачу до конца, Худайнатов зaпросил эвакуацию, подчеркнул Меликов.

"Но оказалось слишком поздно – от пoлученных ран и большой кровопотери он скончался на oперационном столе", – дополнил глава региона.

Он уточнил, что под командованием Худайнатова за период проведения СВО военные уничтожили более тысячи националистов, 10 наблюдательных постов, 14 опорных пунктов, большое количество танков, автомобилей, оружия, а также склад с боеприпасами.

Меликов выразил соболезнования родным и близким прапорщика. Он подчеркнул, что подвиг Худайнатова "воcхищает бесстрашием и самоотверженностью".

Ранее бывшего замкомандующего 18-й армии РФ, полковника из Дагестана Магомедали Магомеджанова, который скончался в зоне СВО, посмертно удостоили звания Героя России. Он также командовал 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригадой морской пехоты Северного Флота.