Бывшего замкомандующего 18-й армии посмертно удостоили звания Героя России

Фото: телеграм-канал "Сергей Меликов"

Бывший заместитель командующего 18-й армией РФ, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота полковник из Дагестана Магомедали Магомеджанов, скончавшийся в зоне СВО, посмертно был удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

"Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России", – написал Меликов.

По словам главы республики, указ об этом подписал Владимир Путин. Меликов также выразил соболезнования семье полковника.

Он добавил, что командир окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, служил в морской пехоте, а также боролся против терроризма.

О смерти Магомеджанова стало известно 18 февраля. Он скончался в госпитале Севастополя 14-го числа от полученных в ходе боев ранений. Прощание с ним состоялось 17 февраля в Дагестане. Похороны со всеми воинскими почестями прошли в родном для полковника селе Хлют Рутульского района.

Также Путин посмертно присвоил орден Мужества военкору "Известий" Семену Еремину. Награду ему присвоили за мужество и самоотверженность, которые Еремин проявил во время исполнения профессионального долга, уточнялось в документе.