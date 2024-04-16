Военкор Коц: военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

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Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что водитель-механик одного из медицинских взводов российской армии Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона группу раненых солдат и спас пятерых российских бойцов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками", – рассказал он.

Коц пояснил, что раненые оказались у Торгашева за спиной и смогли выжить. В их числе были двое медиков и три штурмовика.

За мужество и смелось военного посмертно представили к званию Героя России.

Ранее Владимир Путин присвоил рядовому Дмитрию Егорову звание Героя России посмертно. Это следовало из приказа главы государства. В нем указывалось, что звание Егорову присвоили за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

