07 марта, 21:54Спорт
Двукратный чемпион РФ по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
Фото: ТАСС/Игорь Уткин
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне спецоперации в возрасте 43 лет. Об этом сообщается на сайте мини-футбольного клуба "Сибиряк".
"Мини-футбольный клуб "Сибиряк" выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава", – говорится в сообщении.
Представители клуба отметили, что Москаленко сыграл за клуб 71 матч. В ходе игр он забил 32 гола, завоевал два титула чемпиона РФ, три Кубка РФ, титул чемпиона мира среди студентов.
Прощание с футболистом состоится 9 марта с 12:15 до 13:15 по адресу улица Потанинская, дом 42/1.
Ранее в зоне СВО погиб генерал-майор российской армии Владимир Завадский. О смерти военного стало известно в конце ноября. При этом в Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.
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