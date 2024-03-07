Двукратный чемпион РФ по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО

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Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне спецоперации в возрасте 43 лет. Об этом сообщается на сайте мини-футбольного клуба "Сибиряк".

"Мини-футбольный клуб "Сибиряк" выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава", – говорится в сообщении.

Представители клуба отметили, что Москаленко сыграл за клуб 71 матч. В ходе игр он забил 32 гола, завоевал два титула чемпиона РФ, три Кубка РФ, титул чемпиона мира среди студентов.

Прощание с футболистом состоится 9 марта с 12:15 до 13:15 по адресу улица Потанинская, дом 42/1.

Ранее в зоне СВО погиб генерал-майор российской армии Владимир Завадский. О смерти военного стало известно в конце ноября. При этом в Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.

