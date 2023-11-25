Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "России 24" Максудова

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Владимир Путин подписал указ о присвоении ордена Мужества посмертно корреспонденту телеканала "Россия-24" Борису Максудову, который погиб в результате тяжелого ранения после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по группе российских журналистов в Запорожской области. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича", – отмечается в указе.

В МО РФ заявили, что ВСУ 22 ноября при помощи осколочного боеприпаса нанесли с беспилотника удар по группе российских журналистов. Пострадавший в результате атаки Максудов был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение.

23 ноября телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов скончался. Он добавил, что журналист работал в зоне спецоперации на территории Украины с первых дней. По его словам, тот часто находился в Донецке, где фиксировал удары ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смерть военкора "России 24" Бориса Максудова является еще одним преступлением киевского режима. По ее словам, такие действия со стороны Украины не останутся безнаказанными, поэтому виновные обязательно получат законные наказания.

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