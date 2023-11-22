22 ноября, 17:55Происшествия
ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов в Запорожской области
Фото: 123RF/tsuneo
Вооруженные силы Украины при помощи осколочного боеприпаса нанесли с беспилотника удар по группе российских журналистов, которые работали в Запорожской области. В результате атаки был ранен корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни угрозы нет", – говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что корреспонденту оказали необходимую медпомощь.
12 октября стало известно о пожаре, который произошел в частном доме на окраине Белгорода в результате падения обломков вражеского беспилотника. Из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и ребенка.
Позднее выяснилось, что в горящем доме находились журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его супруга, дочь и родители жены. Журналист и его жена выжили, их госпитализировали, остальные погибли.
Похороны близких Акифи прошли 16 октября.
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