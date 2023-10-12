Журналист Sputnik и его жена пострадали при ударе дрона под Белгородом, их дочь погибла

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Раненными при ударе дрона ВСУ в районе Белгорода оказались журналист Sputnik и его жена. Кроме того, погибла их четырехлетняя дочь, сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

По его словам, речь идет о 29-летнем Хайбаре Акифи, работающем в афганской редакции Sputnik, и его русской жене Олесе. Пара находится в реанимации. Родители женщины погибли. По словам источника, супруги приехали навестить пожилых родственников.

Киселев добавил, что эта террористическая атака по мирным селам в России предпринята Киевом от отчаяния – в ответ на то, что происходит на фронтах.

Он рассказал, что принимаются меры, чтобы помочь семье. Решается вопрос о перевозке раненых в Москву.

"К сожалению, это не первые потери у нас, в нашем журналистском корпусе: мы помним и Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, и Ростислава Журавлева, нашего военкора, который погиб этим летом и похоронен в Екатеринбурге", – заявил Киселев.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал, что супруга пострадавшего журналиста находится в реанимации городской больницы № 2 Белгорода после операции. Сам мужчина в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации областной клинической больницы. Медики делают все для сохранения его жизни.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

Вячеслав Гладков добавил, что в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Два человека – мужчина и женщина – пострадали, их госпитализировали в местную больницу.

Позже стало известно о трех погибших, их тела обнаружили под завалами дома.