ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская армия обстреляла село Новопетровка Валуйского городского округа посредством беспилотника. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

"Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал – пострадавших нет, в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор", – написал глава региона.

Днем ранее село Поповка в Белгородской области подверглось обстрелу со сторону ВСУ. В результате атаки повреждения получили четыре частных дома, а также системы электро- и газоснабжения.

Жертвами обстрела стали два человека. Украинский снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм. Позже стало известно о еще одной жертве – пожилой женщине, которая с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи.

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