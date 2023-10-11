11 октября, 13:40Происшествия
ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинская армия обстреляла село Новопетровка Валуйского городского округа посредством беспилотника. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.
"Беспилотник успешно сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал – пострадавших нет, в одном частном домовладении выбиты окна и посечен забор", – написал глава региона.
Днем ранее село Поповка в Белгородской области подверглось обстрелу со сторону ВСУ. В результате атаки повреждения получили четыре частных дома, а также системы электро- и газоснабжения.
Жертвами обстрела стали два человека. Украинский снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм. Позже стало известно о еще одной жертве – пожилой женщине, которая с тяжелыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи.
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