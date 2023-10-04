Административное здание повреждено обломками после работы ПВО в Белгороде

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Административное здание в Белгороде, частный дом и три автомобиля в селе Шишино повреждены обломками после уничтожения беспилотников силами ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, по предварительным данным, регион атаковали с помощью беспилотников. Российская система ПВО сработала над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами ночью между 01:00 и 02:00.

Гладков отметил, что удалось сбить около 19 объектов. Он добавил, что масштаб разрушений от падения обломков сбитых БПЛА уточняется.

О работе ПВО в ночь на 4 октября сообщали губернаторы Брянской и Белгородской областей.

До этого, вечером 3 октября, фрагменты БПЛА ВСУ упали на крышу жилого дома в Севастополе. В результате происшествия в нескольких квартирах дома выбило стекла, при этом никто из людей не пострадал.



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