Беспилотник ВСУ сбили в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средствами ПВО в Брянской области был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – написал он.

Богомаз уточнил, что обошлось без разрушений и пострадавших. Он также выразил благодарность расчетам ПВО и подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные службы.

В ночь на 4 октября система ПВО сработала и над Белгородской областью. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом были сбиты воздушные цели. Тогда также обошлось без пострадавших.

Вечером 3 октября фрагменты украинского беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе, в результате инцидента в нескольких квартирах выбило стекла. При этом никто не пострадал.



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