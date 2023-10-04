02:06Происшествия
Система ПВО сработала над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО – сбиты воздушные цели", – написал он.
По словам губернатора, оперативные службы работают, уточняя информацию о последствиях на земле. Гладков заявил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее, вечером 3 октября, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Местным жителям рекомендовали найти укрытия. Немногим позже предупреждение отменили.
Впоследствии стало известно, что фрагменты украинского беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе, в результате инцидента в нескольких квартирах выбило стекла. При этом никто не пострадал.
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