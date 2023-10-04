Система ПВО сработала над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО – сбиты воздушные цели", – написал он.

По словам губернатора, оперативные службы работают, уточняя информацию о последствиях на земле. Гладков заявил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее, вечером 3 октября, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Местным жителям рекомендовали найти укрытия. Немногим позже предупреждение отменили.

Впоследствии стало известно, что фрагменты украинского беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе, в результате инцидента в нескольких квартирах выбило стекла. При этом никто не пострадал.



Губернатор Севастополя рассказал о спасении иконы при атаке ВСУ