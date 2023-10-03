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03 октября, 07:54

Происшествия

ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Военные Украины обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.

Богомаз уточнил, что были повреждены несколько жилых домовладений и хозяйственных построек. По его словам, оперативные и экстренные службы продолжают обследовать территорию поселка.

До этого в результате атаки ВСУ в поселке Погар Брянской области было нарушено энергоснабжение. По словам Богомаза, тогда также обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что украинские силы обстреляли рынок в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, три человека пострадали. Женщина получила осколочные ранения шеи, и двое мужчин – осколочные ранения ног.

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