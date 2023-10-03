03 октября, 07:54Происшествия
ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными боеприпасами
Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"
Военные Украины обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он.
Богомаз уточнил, что были повреждены несколько жилых домовладений и хозяйственных построек. По его словам, оперативные и экстренные службы продолжают обследовать территорию поселка.
До этого в результате атаки ВСУ в поселке Погар Брянской области было нарушено энергоснабжение. По словам Богомаза, тогда также обошлось без пострадавших.
Ранее стало известно, что украинские силы обстреляли рынок в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, три человека пострадали. Женщина получила осколочные ранения шеи, и двое мужчин – осколочные ранения ног.
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