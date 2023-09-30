01:01Происшествия
В поселке Погар Брянской области нарушено энергоснабжение в результате атаки ВСУ
Фото: телеграм-канал Mash
В результате атаки украинской стороны в поселке Погар Брянской области было нарушено энергоснабжение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы области, пострадавших нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.
Ранее украинская сторона обстреляла село Большетроицкое Шебекинского городского округа. В результате инцидента пострадал мужчина, который в этот момент косил траву на участке.
До этого сообщалось, что украинские подразделения 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за сутки. Так, под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватский район.
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