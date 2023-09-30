В поселке Погар Брянской области нарушено энергоснабжение в результате атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал Mash

В результате атаки украинской стороны в поселке Погар Брянской области было нарушено энергоснабжение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, пострадавших нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Ранее украинская сторона обстреляла село Большетроицкое Шебекинского городского округа. В результате инцидента пострадал мужчина, который в этот момент косил траву на участке.

До этого сообщалось, что украинские подразделения 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики за сутки. Так, под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватский район.