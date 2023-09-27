Украинские войска за сутки обстреляли населенные пункты ДНР 14 раз

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

За прошедшие сутки украинские подразделения 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом рассказало представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.

Так, под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватский район. В результате обстрелов ранение получил один мирный житель, также были повреждены дом на станции "Донецк-Северный" и два объекта гражданской инфраструктуры.

Всего украинские войска выпустили по территории региона 35 единиц различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что украинские боевики подвергли обстрелу село Долгое в Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадал человек.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, под артиллерийский обстрел попала окраина поселка.

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