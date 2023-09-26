Один человек пострадал в результате обстрела села в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские боевики подвергли обстрелу село Долгое в Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадал человек. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения – пострадала женщина, у нее осколочное ранение головы. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу", – говорится в его публикации.

В результате обстрела в частном жилом доме оказалась пробита кровля, добавил губернатор. Он отметил, что оперативные службы в настоящее время работают на месте происшествия.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших. В результате атаки ВСУ была повреждена линия электропередачи.

До этого женщина пострадала в результате обстрела белгородского Шебекина. Губернатор рассказал, что сотрудница местного завода получила множественные поверхностные осколочные ранения. После вражеской атаки зафиксированы повреждения в нескольких цехах.



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