26 сентября, 19:50Происшествия
Один человек пострадал в результате обстрела села в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские боевики подвергли обстрелу село Долгое в Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадал человек. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения – пострадала женщина, у нее осколочное ранение головы. Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу", – говорится в его публикации.
В результате обстрела в частном жилом доме оказалась пробита кровля, добавил губернатор. Он отметил, что оперативные службы в настоящее время работают на месте происшествия.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших. В результате атаки ВСУ была повреждена линия электропередачи.
До этого женщина пострадала в результате обстрела белгородского Шебекина. Губернатор рассказал, что сотрудница местного завода получила множественные поверхностные осколочные ранения. После вражеской атаки зафиксированы повреждения в нескольких цехах.
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