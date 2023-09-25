Женщина пострадала в результате обстрела белгородского Шебекина

Фото: телеграм-канал "ЧП Белгородская область"

Украинские военные подвергли обстрелу город Шебекино в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий. Есть пострадавшая – женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти", – говорится в публикации.

Гладков уточнил, что сейчас пострадавшая находится в центральной районной больнице, где медики оказывают ей помощь.

После вражеской атаки зафиксированы повреждения в нескольких цехах, добавил губернатор. На место происшествия уже прибыли оперативные службы.

Ранее украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших. После атаки выявили повреждения в частных жилых домах, а также на линии электроснабжения.

До этого две женщины 1941 и 1980 годов рождения пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка. Инцидент произошел в микрорайоне Текстильщик.



Шестилетний ребенок погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ