Две женщины пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский района Донецка, две женщины пострадали. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ранения получили женщины 1941 и 1980 года рождения. Инцидент произошел в микрорайоне Текстильщик.

Ранее украинские боевики подвергли обстрелу село Вязовое в Белгородской области. Было зафиксировано прямое попадание снаряда в частный жилой дом – выбиты окна, повреждены фасад и крыша.

До этого одна женщина пострадала в результате обстрела ВСУ села Теткино в Курской области. Ее госпитализировали с ранениями средней степени тяжести.

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