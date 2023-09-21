ВСУ обстреляли село Вязовое Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские боевики подвергли обстрелу село Вязовое в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом – выбиты окна, повреждены фасад и крыша", – говорится в его публикации.

Губернатор также добавил, что в результате вражеской атаки оказались повреждены линии газо- и электроснабжения. Кроме того, частичные отключения наблюдаются в населенных пунктах Репяховка и Вязовое.

Гладков пообещал, что специалисты постараются как можно оперативнее устранить последствия обстрела.

Ранее мужчина погиб при повторном обстреле села Максимовка в Белгородской области. Уточнялось, что в момент прилета снаряда он проезжал на машине по трассе. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Другой мужчина получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

При первом обстреле села пострадала женщина. ВСУ попали в частный жилой дом, повредив крышу, фасад, забор и пристройку. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась.



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