Мужчина погиб при повторном обстреле села Максимовка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины во второй раз обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, погиб мирный житель.

В момент прилета снаряда мужчина проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте.

⠀

Еще один мужчина пострадал, он также двигался по трассе. У него осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Его доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.

⠀

В результате обстрела также повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.

При первом обстреле села пострадала женщина. ВСУ попали в частный жилой дом, повредив крышу, фасад, забор и пристройку. В момент прилета снаряда хозяйка этого дома выходила на улицу. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась.

До этого ВСУ обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Никто не пострадал. В то же время повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях. Также повреждены один автомобиль и минитрактор.

В одном из домовладений нарушено электроснабжение. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

Украинские войска обстреляли центр Донецка