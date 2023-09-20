Жительница села Максимовка Белгородского района контужена при обстреле населенного пункта

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В результате пострадала женщина.

Противники попали в частный жилой дом, повредив крышу, фасад, забор и пристройку. В момент прилета снаряда хозяйка этого дома выходила на улицу. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась.

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Также незначительные повреждения получил второй жилой дом. Там выбиты окна и посечены фронтоны. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение подпадают села Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время.

Ранее ВСУ обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Никто не пострадал. В то же время повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях. Также повреждены один автомобиль и минитрактор.

В одном из домовладений нарушено электроснабжение. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

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