Под обстрел ВСУ попало село Головчино Белгородской области

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. В то же время повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях. Также повреждены один автомобиль и минитрактор.

В одном из домовладений нарушено электроснабжение. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

19 сентября Белгородская область несколько раз подвергалась атаке украинских беспилотников. Первый сбили около 13:00.

Второй беспилотник ВСУ самолетного типа был уничтожен около 16:00 по московскому времени, уточнили в Минобороны РФ. Третий беспилотник был сбит около 20:00.

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