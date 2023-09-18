Под обстрел ВСУ попало село Глотово Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, однако повреждена линия электропередачи. Под отключение подпали абоненты сел Глотово и Безымено. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Накануне ВСУ дважды обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ. Позже стало известно о том, что пострадавшая женщина скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка