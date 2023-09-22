Еще одно село Белгородской области попало под обстрел украинской армии

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская армия обстреляла село Теребрено в Белгороской области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Однако разрушение получил частный жилой дом, в нем были выбиты окна, уточнил Гладков. Осколками снаряда посечено два автомобиля.

"Оперативные службы находятся на месте и проводят подомовой обход территории", – добавил глава региона.

В пятницу, 22 сентября, под обстрел Вооруженных сил Украины попал хутор Валковский. Гладков заявлял, что пострадавших нет. Осколками снаряда были выбиты окна в одном частном домовладении, а также повреждена крыша сарая.

Сутками ранее ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района. Среди мирного населения никто не пострадал. Снаряд попал в частный жилой дом, там выбиты окна, повреждены фасад и крыша.

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