ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

"Есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах", – поделился Гладков.

Глава региона добавил, что после атаки выявили повреждения линии электроснабжения. Света нет у жителей села Новая Таволжанка и частично села Архангельского. На территории происшествия находятся оперативные и аварийные службы, скоро они приступят к устранению последствий, заключил Гладков.

В понедельник, 25 сентября, российская система ПВО перехватила украинский беспилотник над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, атака дрона самолетного типа была пресечена в 09:00 по московскому времени.

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