Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка

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Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, однако нарушена линия электроснабжения. Под отключение частично попали абоненты села Новая Таволжанка и села Архангельского. Также в результате попадания снаряда сгорела хозпостройка на территории частного домовладения.

Оперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области. Это произошло утром 26 сентября. По словам Гладкова, под артиллерийский обстрел попала окраина поселка. Никто не пострадал.

Поздно ночью 25 сентября украинская армия подвергла Курскую область атаке беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, ПВО сбила два дрона самолетного типа. Спустя час стало известно об еще одной атаке двух украинских БПЛА.

Уже утром 26 сентября российские системы ПВО перехватили еще один дрон ВСУ над территорией Курской области. Атака была пресечена около 05:30 по московскому времени, уточнили в МО.