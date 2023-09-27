Мужчина пострадал в результате обстрела села под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская сторона обстреляла село Большетроицкое Шебекинского городского округа. В результате инцидента пострадал мужчина, который в этот момент косил траву на участке. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что у пострадавшего зафиксировали осколочные ранения бедра. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2.

Гладков уточнил, что повреждения получило одно частное домовладение, у него посекло крышу. На месте работают оперативные и аварийные службы, продолжается подомовой обход территории.

Ранее ВСУ подвергли обстрелу село Долгое в Белгородской области. Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения – пострадала женщина. У нее осколочное ранение головы, уточнил глава региона.

До этого украинские военные атаковали поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших, но была повреждена линия электропередачи.

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