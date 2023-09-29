29 сентября, 14:10Происшествия
Пять тысяч человек остались без света в Курской области из-за атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Пять тысяч человек остались без электричества в Беловском районе Курской области после сброса Украиной взрывных устройств с беспилотника, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, на данный момент около половины потребителей подключили к резервному источнику электроснабжения. Без света остаются еще более двух тысяч человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера.
Старовойт также сообщил, что в Беловской ЦРБ при отключении электричества сработал дизель-генератор, сейчас больница работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Обесточенными оказались пять населенных пунктов области и одна больница.
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